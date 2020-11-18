Васильев не исключил, что Юрлова после второй беременности не вернётся в биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость, что чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт взяла паузу в карьере из-за беременности. У 35-летней спортсменки будет второй ребёнок.
«Юрлова на данный момент была сильнейшей биатлонисткой в нашем составе, но это такая большая радость. Может быть, уже можно говорить о завершении своей спортивной карьеры, всё-таки возраст и нужно больше времени на восстановление.
Остальным девушкам в нашем составе будет сложновато. Всегда должен быть ориентир, к которому нужно стремиться и обыгрывать. Свято место пусто не бывает, может, кто-то найдётся, даже из молодых. Посмотрим.
Кто может стать ориентиром? Опять же сложно. Яркой спортсменки у нас пока нет. Из-за пары стартов это предрекали Мироновой, но я ещё в декабре говорил, что это всё поспешно, ей ещё нужно научиться стрелять. Биатлон — это не только лыжные гонки. У Мироновой этот компонент очень сильно страдает. У нас за всю историю было очень много быстрых лыжников, но у них хромала стрельба. У Мироновой есть время, чтобы ликвидировать это и стать сильной биатлонисткой», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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