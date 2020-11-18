Польховский объяснил выбор состава сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.

«Изначально преобладал спортивный принцип. По итогам прошлого сезона Логинов и Елисеев допущены к Кубку мира без отбора. Гараничев и Бабиков довольно прилично проявили себя. Сучилов достойно выступил. Есть ещё Латыпов и Пётр Пащенко. Вот эти семь человек выступят на этапах Кубка мира.

Хочется отметить неплохой резерв. Это Малиновский, Томшин и Халили. Все трое набрали буквально одинаковое количество очков. Мы решили их немного поберечь, поэтому пусть они начнут соревноваться с Кубков России. В декабре будет видна ситуация. Возможно, кого-то подключим к основной команде из тех, кто будет выбираться по Кубкам России. Но и молодёжи надо давать небольшое преимущество. Задача на этот сезон — выбрать оптимальный состав и целенаправленно идти к Олимпийским играм.

У женщин Куклина и Миронова попали в тридцатку Кубка мира, поэтому к ним нет никаких вопросов. Думаю, в будущем можно выбирать не из 30 лучших, а из 15. Было время, когда попадаешь в 15 сильнейших и едешь дальше. Посмотрим, как время рассудит. Кайшева достойно выступила на отборочных соревнованиях. Павлова тоже. Также есть Ирина Казакевич и Тамара Воронина. Это состав, который планируется на этапы Кубка мира.

Из молодых девочек есть Анастасия Гореева, которая показала неплохой ход, но со стрельбой были некоторые проблемы. Ей есть над чем работать. Пусть работает дальше», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».