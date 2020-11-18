Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых медалей ОИ

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить спортсмена золотых медалей, завоёванных на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. Об этом рассказал адвокат Устюгова Алексей Панич.
«Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS. Пока это просто поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», — цитирует Панича «Р-Спорт».
Ранее CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014. Спортсмен лишился золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, а также командной золотой медали в эстафете на Играх-2014 в Сочи.
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