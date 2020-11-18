Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых медалей ОИ

Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых медалей ОИ
Биатлон 0

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить спортсмена золотых медалей, завоёванных на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. Об этом рассказал адвокат Устюгова Алексей Панич.

«Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS. Пока это просто поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», — цитирует Панича «Р-Спорт».

Ранее CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014. Спортсмен лишился золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, а также командной золотой медали в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

В BIU прокомментировали решение CAS лишить Е. Устюгова золотых медалей ОИ
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020