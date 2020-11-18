Глазырина: я не принимала допинг, будем доказывать. В решение вопроса включился Шипулин

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, как проходит процедура оспаривания временного отстранения. Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину в связи с подозрением на нарушения антидопинговых правил на основании доклада Макларена и информации, полученной из московской лаборатории (LIMS).
«У них претензии к двум пробам совершенно разных периодов. Весна и осень 2013 года. При этом там указаны разные вещества. И в том и в другом случае есть соседние пробы. В одних содержится вещество, в других нет. Если уж написали мне, то допишите везде.
Я ничего не принимала. Сейчас мы это и будем доказывать. В решение этого вопроса включился Антон Шипулин. Его поддержка колоссальная. Когда он ещё не был президентом федерации биатлона Свердловской области, решал этот вопрос.
Какая сумма нужна, чтобы бороться в CAS? Это будет в районе 8,5-9 миллионов рублей», — цитирует Глазырину «Матч ТВ».
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