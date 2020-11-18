Матвей Елисеев: достроят стрельбище в московском регионе или нет?

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о проблемах спортивной базы «Планерная» в Московской области.

«Отличное стрельбище, даже тоннели есть, чтобы подходить под международный стандарт. Когда-нибудь это случится — достроят стрельбище в московском регионе или такого вообще никогда не будет? Пять лет стоит коробка для стрельбища, но всё заглохло», – сказал Елисеев в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Матвея Елисеева

С вопросом о том, кто может помочь этому проекту, Елисеев обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

Фото: «Инстаграм» Матвея Елисеева

«Рельеф тут что надо! Не всякое место может похвастаться такими подъёмами в Подмосковье. Этого подъёма хватает приблизительно на минуту ускорения. 30 метров набора на один подъём вне горного региона!» — написал Елисеев на фотографиях базы.