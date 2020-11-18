Матвей Елисеев: достроят стрельбище в московском регионе или нет?

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о проблемах спортивной базы «Планерная» в Московской области.
«Отличное стрельбище, даже тоннели есть, чтобы подходить под международный стандарт. Когда-нибудь это случится — достроят стрельбище в московском регионе или такого вообще никогда не будет? Пять лет стоит коробка для стрельбища, но всё заглохло», – сказал Елисеев в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Матвея Елисеева
С вопросом о том, кто может помочь этому проекту, Елисеев обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.
Фото: «Инстаграм» Матвея Елисеева
«Рельеф тут что надо! Не всякое место может похвастаться такими подъёмами в Подмосковье. Этого подъёма хватает приблизительно на минуту ускорения. 30 метров набора на один подъём вне горного региона!» — написал Елисеев на фотографиях базы.
- 18 ноября 2020
-
18:35
-
17:18
-
15:13
-
14:00
-
13:42
-
13:37
-
13:33
-
13:22
-
13:11
-
13:00
-
12:48
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:11
- 17 ноября 2020
-
23:09
-
21:28
-
18:44
-
17:31
-
16:43
-
15:13
-
13:31
-
13:11
-
12:56
-
12:34
-
12:25
- 16 ноября 2020
-
17:25
-
16:49
-
15:21
-
14:17
-
14:00
-
13:20
-
12:26
-
11:29
-
09:10