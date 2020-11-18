Скардино — об акциях в Беларуси: сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие

Бывшая биатлонистка сборной Беларуси, олимпийская чемпионка Надежда Скардино высказала своё мнение о происходящем в стране, за команду которой она выступала.

«Я не знаю в моём окружении людей, которые бы не осуждали насилие. Я слышала точку зрения о том, что насилие было оправдано, так как это было защитой суверенитета страны от каких-то внешних воздействий. Ещё слышала мнение, что насилия было мало — мол, если бы было больше, то протесты бы уже закончились, а не продолжались бы больше трёх месяцев.

Естественно, я не разделяю эти взгляды и надеюсь, что их поддерживает минимум человек, а большинство всё-таки осуждают насилие, независимо от того, за кого они голосовали. Я думаю, что даже те, кто молчит, всё равно понимают, кого они поддерживают. Некоторые не видят две стороны: осуждают насилие, но при этом поддерживают действующую власть. А кто-то видит связь между двумя этими фактами, потому что приказы ведь были отданы властью.

В моем понимании насилие над протестующими и то, что происходит на улице, неотделимо от власти. Я считаю, что эту ситуацию можно решить без такого количества насилия. Для меня это тяжело, мне это сложно понять и сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие.

Многие мои знакомые уже были задержаны и осуждены. Недавно, например, осудили нашего бывшего физиотерапевта, который в первые три дня после выборов был в «горячей точке» и помогал как медбрат пострадавшим от стрельбы и светошумовых гранат. Сейчас ему приписывают уголовное дело, причём он даже не был в том месте, которое указано в протоколе. Потом избили Никиту Домрачева, брата моей подруги Дарьи Домрачевой.

Это просто неправомерно. После избиения Никиту поставили перед выбором в РОВД: либо подписать протокол, и тогда медики ему окажут помощь, либо оставаться без врачебной помощи, если он не согласен подписывать протокол об участии в митинге, хотя он вообще в нём не участвовал! Это далеко от правосудия, это шантаж и нарушение прав человека.

Я сомневаюсь, что мои действия могут что-то глобально изменить, и мои высказывания были попыткой поддержать тех спортсменов, которых уволили, посадили, и тех, кто попал под репрессии со стороны Министерства спорта.

Последние события, связанные с избиением молодого человека сторонниками режима и его последующей гибелью, указывают на то, что ситуация критическая и решить её можно только мирным путём — путём диалога и переговоров, а не путём насилия, лишения свободы и убийств», — приводит слова Скардино «Наша Газета».