Михаил Шашилов: мы были в шоке, когда получили результаты тестов на коронавирус

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился впечатлениями от заключительного предсезонного сбора в Тюмени.

«Сбор выдался очень нервным. Проще говоря, пребывали в шоке с тех пор, как получили результаты тестов на коронавирус, которые сдали в начале ноября. Сейчас уже можно сказать, что этой заразой переболели Вика Сливко, Настя Шевченко и Лера Васнецова. Слава богу, без последствий, все трое уже начали тренироваться.



Нервотрёпки добавляло то, что тесты не давали объективной картины – у одной и той же спортсменки тест мог быть сегодня отрицательным, завтра положительным, а на третий день снова отрицательным. Народ распереживался – начали вслушиваться в своё самочувствие, на каждый чих реагировали. В такой обстановке и тренировки пошли не так, как хотелось бы, и над контрольными гонками висели нелёгкие мысли. Сейчас все живы-здоровы, и это главное. Правда, пока никто не знает, как последствия этого вируса на спортсмене скажутся потом.

Миронова простудилась, поэтому решили её поберечь. Сейчас Света снова в строю, хотя вынужденный перерыв не может не сказаться. Миронова слишком много пропустила, чтобы ставить её на первый этап Кубка мира. С другой стороны, до старта у нас ещё есть несколько дней.

Что будет, если из-за коронавируса Кубок мира завершится заранее? С точки зрения подготовки к Олимпиаде для нас это была бы не такая уж безнадёжная ситуация. Мы бы соревновались внутри страны, развивали и растили команду дома. А вот что там за границей будут делать, если всё закроют – не знаю. Но есть ощущение, что до Нового года точно будем бегать на Кубке мира. Деньги в рекламные контракты немалые вложены", — цитирует Шашилова официальный сайт СБР.

В состав женской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.