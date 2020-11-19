Михаил Шашилов: я рассматривал вариант дать карт-бланш Гореевой и Шевченко

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о формировании состава команды в свете известия о беременности чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт.

«За Катю Юрлову могу только порадоваться: рождение ребёнка – это самое святое, что может быть в жизни. В остальном ничего страшного нет. Конечно, хотелось бы быть поближе к лидерам, будем стараться этим составом. Даём молодым дорогу, у них есть шанс себя проявить. В любом случае этому составу в сезоне потребуются замены, так что шанс будет и у тех, кто остаётся в России.



Я сразу выступал за то, что надо всех делить на две команды, «А» и «Б», а потом из них собрать одну, которая сможет конкурировать на чемпионате мире. Кто-то стартует, кто-то больше тренируется. На нашем сегодняшнем уровне, я считаю, надо так. Иначе нам тяжело. Но главная наша задача прямо сейчас – пройти последний тест и без потерь добраться до Финляндии. Боюсь только, что всё равно ещё догонит этот коронавирус.

Рассматривал я и такой вариант, чтобы дать карт-бланш Гореевой и Шевченко – всё равно это наше будущее. Проговаривали, чтобы они соревновались в Кубке IBU без отбора – там есть такая лазейка для молодёжи – чтобы мы могли их попробовать подготовить к чемпионату мира как конкурентов основе. Возможно, со всем этим коронавирусом мы к тому и придём, что молодые будут на ходу к взрослому чемпионату мира, к юниорскому-то уж точно.



Как теперь будет готовиться Шевченко? Настя не пропадёт. Мы и с ней обсудили уже план подготовки, и с Польховским. Хочу, чтобы она поднялась со всей командой под Новый год в горы и потом выступила с листа на Кубке IBU. Покажет там результат – сможет претендовать на попадание на чемпионат мира", — цитирует Шашилова официальный сайт СБР.