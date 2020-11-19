Габриэла Коукалова вспомнила двойной туалет в Сочи. Фото

Двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова вспомнила забавный случай на предолимпийской неделе в сезоне-2012/2013.

Напомним, в биатлонном центре Сочи был туалет с двумя унитазами, ставший мемом. Позднее в помещении произвели перепланировку.

«Знаете ли вы, что сегодня Международный день туалета? По этому случаю я вспомнила этот уникальный опыт, полученный на Кубке мира в Сочи с моей подругой, а затем и коллегой по сборной Йиткой Ландовой.

Само собой, мы зашли туда только ради фотографии. Я говорю себе, что тут вполне уместна пословица «другой край — другой нрав», – написала Коукалова.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» спортсменки.

31-летняя Коукалова — двукратный серебряный призёр, а также бронзовый призёр в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира сезона-2015/2016.