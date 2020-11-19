Шашилов: Миронова слишком много пропустила, чтобы ставить её на первый этап Кубка мира
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о причинах отсутствия на контрольных гонках команды Светланы Мироновой.
«Она простудилась, поэтому решили её поберечь. Сейчас Света снова в строю, хотя вынужденный перерыв не может не сказаться. Миронова слишком много пропустила, чтобы ставить её на первый этап Кубка мира. С другой стороны, до старта у нас ещё есть несколько дней», — цитирует Шашилова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Ранее тренер рассказал о формировании состава команды в свете информации о беременности чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт.
Напомним, первый этап Кубка мира сезона-2020/2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).
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