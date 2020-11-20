Мартен Фуркад вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад попал в книгу рекордов Гиннеса, сообщает французское издание Nordicmag.
Сразу три рекорда французского биатлониста были занесены в Книгу: Мартен стал первым, кто выигрывал Кубок мира по биатлону семь раз; именно ему принадлежит самая длинная серия побед в общем зачете Кубка мира (7); а также он стал первым биатлонистом, выигравшим 33 хрустальных глобуса.
Напомним, в марте 2020-го француз объявил о завершении карьеры.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.
- 20 ноября 2020
-
00:29
- 19 ноября 2020
-
18:01
-
16:23
-
14:53
-
13:34
-
12:29
-
12:18
-
09:22
- 18 ноября 2020
-
20:23
-
18:35
-
17:18
-
15:13
-
14:00
-
13:42
-
13:37
-
13:33
-
13:22
-
13:11
-
13:00
-
12:48
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:11
- 17 ноября 2020
-
23:09
-
21:28
-
18:44
-
17:31
-
16:43
-
15:13
-
13:31
-
13:11
-
12:56
-
12:34
-
12:25