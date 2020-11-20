Арнд Пайффер: после сезона решу, хватит ли мне сил ещё на один год
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер признался, что не знает, продолжит ли профессиональную карьеру в олимпийском сезоне-2021/2022.
«Олимпийские игры не играют серьёзной роли в процессе планирования, потому что я и правда строю планы от сезона к сезону.
После этого сезона я серьёзно подумаю, прислушаюсь к себе, оценю свои травмы. Потом подумаю, хватит ли мне сил ещё на один сезон.
В какой-то момент каждый закончит профессиональную карьеру, поэтому я никогда не привязываю это к местам или турнирам. В конце концов, всё зависит от моего физического состояния», – сказал Пайффер в подкасте Sportschau Olympia.
Арнд Пайффер — победитель прошедших в Пхёнчхане Олимпийских игр 2018 года в спринте на 10 км.
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