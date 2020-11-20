«Я не могу дышать». Чемпионка ОИ Тириль Экхофф пожаловалась на проблемы со здоровьем

Олимпийская чемпионка 2014 года по биатлону в эстафете норвежка Тириль Экхофф пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые появились у неё в ходе контрольных гонок в Шушене.

«Я не могу дышать. Моим лёгким здесь довольно тяжело, нужно через это пройти.

Ингрид Тандреволд сказала, что по звуку моё дыхание напоминает многоствольную флейту. Немного сложно стартовать с такой высокой влажностью воздуха. Я к такому не привыкла. Поэтому посоветуюсь с кем-нибудь, кто разбирается в этом лучше», — приводит слова Экхофф NRK.

Очередной сезон Кубка мира начнётся в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября.

30-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в масс-старте, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.