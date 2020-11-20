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Дмитрий Васильев: в сборную России по биатлону берут от безысходности

Дмитрий Васильев: в сборную России по биатлону берут от безысходности
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября. В состав мужской команды вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В заявку женской команды включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

«Тратятся космические деньги на детско-юношеский, на юниорский спорт, но в итоге мы не можем скомплектовать нормальную основную команду — вот, вот о чём надо говорить сейчас! А не о том, что Юрлова в этом году не будет выступать.

Наша проблема в том, что у нас нет россыпи молодых спортсменов, которые могли бы стучаться в дверь сборной. Никто и не стучится вообще: просто берут от безысходности. Лидер ушёл, и возникает вопрос: кем же его заменить? И это как раз вопрос работы с резервом. Это глобальная проблема, о которой нужно громко говорить», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

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