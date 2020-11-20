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Васильев: не верю, что кто-то составит конкуренцию «астматикам» и «больным» со справками

Васильев: не верю, что кто-то составит конкуренцию «астматикам» и «больным» со справками
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что сборная России не слишком удачно выступит на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По мнению Васильева, трудно бороться со спортсменами, которые применяют те или иные медицинские препараты в рамках терапевтического исключения.

«Я не уверен, что мы что-то выдающееся на Олимпиаде в Пекине покажем. Ну, может быть, только Логинов что-то покажет. Остальные? Я не верю, что кто-то составит конкуренцию всем этим «астматикам» и всем «больным» со справками.

Как мы можем составить конкуренцию? Нужны сильные спортсмены. Где их взять?.. Эта проблема — моя боль», — приводятся слова Дмитрия Васильева на сайте телеканала «Матч ТВ».

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