Биатлонным сборным грозит снятие с этапа КМ в случае выявления коронавируса

Сборная может быть в полном составе отстранена от участия в Кубке мира по биатлону на время прохождения обязательного карантина в случае выявления в её составе заражённых коронавирусом.
Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря.
«В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения. От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с заражённым, должен находиться на карантине и как долго.
Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в Международном союзе биатлонистов.
Ранее сборная России по бобслею в полном составе была отстранена от участия в первых двух этапах Кубка мира, которые пройдут с 21 по 29 ноября в Сигулде, из-за заражения трёх спортсменов коронавирусом. По той же причине горнолыжная сборная Швеции не сможет выступить на этапе Кубка мира в Леви.
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