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Бабиков — о дисквалификации Е. Устюгова: кажется, что это какая-то глупая шутка

Бабиков — о дисквалификации Е. Устюгова: кажется, что это какая-то глупая шутка
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков прокомментировал дисквалификацию Евгения Устюгова, который решением антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишён золотых медалей, завоёванных на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014).

«Стараемся по возможности держаться в стороне от всех этих новостей. Иногда даже кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов — это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе, мол, у него изменённый ген.

В большом спорте достаточно часто встречаются уникальные атлеты, у которых в организме что-то вроде как сломано, является аномалией, но это помогает им быть очень сильными в профессии. Видел, как бегает Устюгов, как прекрасно он всегда стрелял. А ведь стрельба — это не то занятие, на которое можно повлиять фармакологией. Не знаю, честно говоря, что можно обсуждать, когда нет никаких фактов, подтверждающих, что человек вёл себя как обманщик», — приводит слова Бабикова RT.

Евгений Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых медалей ОИ
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