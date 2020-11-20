Антон Бабиков: у меня с некоторых пор нет мечты выиграть Олимпиаду

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков рассказал, что после допинговых скандалов, в которых зачастую бездоказательно бывают замешаны российские биатлонисты, у него больше нет мечты стать олимпийским чемпионом.
«Может быть, это неправильно, но у меня с некоторых пор нет мечты выиграть Олимпиаду. Точно так же я не бью себя в грудь, вспоминая о чемпионате мира, где был в составе чемпионской эстафеты. Для меня всё это — приятные моменты, не более того. В жизни много истинных ценностей. Создать и сохранить крепкую, счастливую семью, например. Разве можно это сравнивать с вещами, которые могут пошатнуться или вообще перестать существовать — независимо от тебя? Что бы ни произошло в моей спортивной карьере, это не будет лишать мою жизнь смысла и возможности быть счастливым. И уж точно её не сломает», — приводит слова Бабикова RT.
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