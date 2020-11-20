Бабиков рассказал, что его подкупает в тренере мужской сборной Каминском

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков высказал мнение о работе с новым старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским, более известным по работе с лыжниками.
«Могу долго рассуждать о доверии тренеру. Но в данном случае рассуждать не нужно. Нужно просто стремиться видеть плюсы, скажем, в том, как готовится наша лыжная команда. Почему у иностранных команд так много людей показывают достойный, хороший результат, а у нас неизменная проблема с ходом?
В Каминском очень подкупает, что, несмотря на все его регалии и заслуги, в нём виден настолько пытливый ум, словно он только что окончил университет и жаждет максимально реализовать полученные знания на практике. Важно, что мы, спортсмены, хорошо видим: у Юрия Михайловича очень хорошо налажен диалог с другими тренерами. Они постоянно что-то обсуждают и очень хорошо дополняют друг друга.
Когда нам прислали план, составленный Каминским на первый сбор, мы сразу увидели, что в нём заложен настрой на очень серьёзную работу. Потом это всё только подкреплялось.
Диктатор ли Каминский в плане работы? Прежде всего он заинтересован в том, чтобы понять спортсменов. Понять, над чем именно тебе нужно работать, где и что слегка изменить. У него очень тонкий, индивидуальный подход», — приводит слова Бабикова RT.
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