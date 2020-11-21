Владимир Королькевич: взял небольшую паузу, немного нужно отойти от всего

Тренер по биатлону Владимир Королькевич рассказал, что взял небольшую паузу в работе, чтобы отдохнуть от деятельности в национальных сборных.
Королькевич входил в тренерский штаб сборной России и должен был возглавить женскую сборную. Однако позднее в состав наставников российской национальной команды были внесены изменения. На протяжении карьеры 68-летний тренер работал в сборных Словении, Украины, Белоруссии и России.
«Я здесь, в Словении, работаю в клубе. Взял небольшую паузу, немного нужно отойти от этого всего. На протяжении 40 лет находиться с национальными командами без отпуска… Накапливается усталость со временем. Работаю недалеко от места, где живу. Обычный спортивный клуб по биатлону и лыжным гонкам. Пока не хочу ни в какие сборные, этот год очень сложный. Дальше посмотрим.
Тяжело планировать сейчас. У нас картина такова, что в Словении всё поделено на регионы. Я вот живу в одном месте, но в другой город, в 10 километрах, уже не могу поехать. То есть не имеем права покидать свой город. Есть ограничения и по времени передвижения", — приводит слова Королькевича РИА «Новости».
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