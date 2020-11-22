Богалий: беременность Юрловой — это большое счастье. Медали будут в шкафу, а дети — рядом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий отреагировала на новость о беременности Екатерины Юрловой-Перхт. В связи с этим важным событием в жизни 35-летняя спортсменка приостановила профессиональные выступления.



«Мы не можем объективно оценивать состояние спортсменов, не зная всех нюансов. Давайте будем доверять тренерскому составу, они работают для того, чтобы показать результат. Если говорить о потенциальном лидере в женской сборной, то можно увидеть много разных картин.



У нас сейчас нет и Кати Глазыриной, и Света Миронова переболела. Всё будет зависеть от желания и возможностей. Лидеры могут появиться в ходе сезона. Никто из спортсменов других стран не ждёт, что мы будем побеждать. Необходимо потихоньку раскрываться, выдавая все свои силы постепенно.



Я очень рада за Юрлову, потому что материнство — это большое счастье. Медали будут в шкафу, лишь напоминая о славном прошлом, а дети всегда будут рядом. Это жизнь», — цитирует Богалий «Р-Спорт».