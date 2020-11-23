Сборная Франции назвала состав на первые этапы Кубка мира по биатлону

Сборная Франции по биатлону объявила состав на первые два этапа Кубка мира, который стартует 28 ноября в финском Контиолахти.

Мужчины

Фабьен Клод

Симон Детьё

Кентен Фийон Майе

Антонен Гигонна

Эмильен Жаклен

Мартен Перрия Буттони

Женщины

Анаис Бескон

Жюстин Бреза

Анаис Шевалье

Хло Шевалье

Каролин Коломбо

Жюлия Симон

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.