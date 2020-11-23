Гараничев: что дал биатлону Фуркад на фоне Бьорндалена? Нападки на Логинова и Шипулина

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему считает восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена лучше пятикратного чемпиона ОИ Мартена Фуркада.

«Он был тем человеком, кто вывел биатлон на очень высокий статусный уровень. Когда я только начинал заниматься лыжными гонками, смотрел биатлон во многом из-за Уле-Эйнара. Мне представлялось, что Бьорндален — это именно та вершина, о которой все мечтают.

Понятно, что не он один двигал наш вид спорта. Взять того же Томаша Сикору, Рафаэля Пуаре, Рикко Гросса, Михаэля Грайса. Все эти люди бегали так, что было до последнего невозможно предсказать, как сложится финальный итог тех или иных соревнований.

На их фоне что дал биатлону Фуркад? Ну да, ту же непримиримую борьбу, что и Бьорндален. Но ведь высказывания его тоже запомнятся. Подножки Александру Логинову, нападки на Антона Шипулина, какие-то некрасивые перепалки, формирующие отношение к России, хотя все эти претензии, по большому счёту, высосаны из пальца. Но, видимо, наша доля такая сейчас — делать свою работу и не обращать внимания на то, что происходит вокруг», — цитирует Гараничева «RT на русском».