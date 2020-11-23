Максимов: лучшим стрелком в мировом биатлоне был Фуркад, в сборной — Бабиков и Гараничев

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал, какими должны быть средняя процентовка точных попаданий спортсмена и время нахождения на рубеже, чтобы регулярно входить в топ-6.
«По итогам прошлогоднего Кубка мира на лёжке это не менее 90-91 процента со временем стрельбы 26-28 секунд на рубеже, на стойке — 85-87 процентов и 24 секунды. Если спортсмен близок к таким показателям или превосходит их, то может конкурировать в этом сегменте.
Моё личное мнение — лучшим стрелком в мировом биатлоне был Мартен Фуркад, который, к сожалению, завершил карьеру. Его стрелковые показатели просто выдающиеся. Обладатель Кубка мира Йоханнес Бё был очень близок к французу в сезоне-2019/2020. Хотим занимать высокие места — нужно стремиться соответствовать или быть лучше лидеров.
Кто лучший стрелок в сборной России? Высокий уровень стабильности стрелковых навыков показывают Антон Бабиков и Евгений Гараничев, в работе с которыми нужна лишь тонкая настройка. Из молодых биатлонистов назову Кирилла Стрельцова, Никиту Поршнева и Василия Томшина», — приводит слова Максимова пресс-служба СБР.
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