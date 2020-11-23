Тренер — о стрельбе Латыпова: Эдуард чрезмерно волнуется из-за стремления всех удивить

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов объяснил, почему Эдуард Латыпов на соревнованиях стреляет гораздо хуже, чем на тренировках.

«В начале нашей работы у Эдуарда были исходные данные в 80 процентов точности, это его соревновательный максимум прошлого года по международным стартам. Не стоит ждать, что за одно межсезонье этот показатель вырастет до 93–94 процентов. По статистике, прибавляют максимум 3–5 процентов.

В межсезонье работа с Латыповым была направлена на улучшение стрелковой стабильности. Мы проделали много комплексной работы, чтобы его соревновательный максимум вырос. Действительно, на тренировках у него всё получается, но соревнования – это другое, и прежде всего в области психологии. На мой взгляд, у него пока не получалось применить соревновательный опыт, чтобы в любой ситуации показывать то, что умеет. Эдуард чрезмерно волнуется из-за стремления всех удивить и из-за этого зажимается, начинает себя «съедать».

На тренировках, максимально приближенных к соревнованиям, у Латыпова многое получалось. К сезону он подходит с процентовкой 90-90 на «лёжке» и «стойке», но нужно понимать, что в этой процентовке есть не только тяжёлые, близкие к соревновательным требованиям контрольные тренировки, но и лёгкие комплексные», — приводит слова Масимова пресс-служба СБР.