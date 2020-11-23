Глава СБР ответил братьям Бё, призвавшим Россию извиниться за допинговое прошлое

Президент СБР Виктор Майгуров ответил братьям Йоханнесу и Тарьею Бё, которые призвали Россию принести извинения за допинговые нарушения.

«Нужно реально разделять, кто и за что должен извиняться и должен ли вообще. Те, чья вина доказана, уже понесли наказание. Если бы была вина какой-то организации, того же СБР, можно было бы говорить: да, мы нарушили, признаем, извините. Но не считаю, что Союз биатлонистов России создавал какие-то условия или что-то придумывал для нарушения спортсменами антидопинговых правил.

Нужно ли извиняться Логинову? Вы же понимаете, что невозможно просто сказать: да, я нарушил правила, извиняюсь. Сразу начнутся вопросы: что применял, кто колол, где колол, когда колол? Не все к этому готовы. Думаю, это личное дело каждого, как себя вести в этой ситуации. Здесь я не занимаю чью-либо сторону: ни сторону наших иностранных коллег, ни сторону Александра, поскольку не знаю всех нюансов его истории», — приводит слова Майгурова «Советский спорт».