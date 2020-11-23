Глава СБР ответил братьям Бё, призвавшим Россию извиниться за допинговое прошлое

Президент СБР Виктор Майгуров ответил братьям Йоханнесу и Тарьею Бё, которые призвали Россию принести извинения за допинговые нарушения.
«Нужно реально разделять, кто и за что должен извиняться и должен ли вообще. Те, чья вина доказана, уже понесли наказание. Если бы была вина какой-то организации, того же СБР, можно было бы говорить: да, мы нарушили, признаем, извините. Но не считаю, что Союз биатлонистов России создавал какие-то условия или что-то придумывал для нарушения спортсменами антидопинговых правил.
Нужно ли извиняться Логинову? Вы же понимаете, что невозможно просто сказать: да, я нарушил правила, извиняюсь. Сразу начнутся вопросы: что применял, кто колол, где колол, когда колол? Не все к этому готовы. Думаю, это личное дело каждого, как себя вести в этой ситуации. Здесь я не занимаю чью-либо сторону: ни сторону наших иностранных коллег, ни сторону Александра, поскольку не знаю всех нюансов его истории», — приводит слова Майгурова «Советский спорт».
- 23 ноября 2020
-
22:57
-
22:27
-
21:32
-
21:22
-
19:26
-
16:00
-
15:00
-
14:43
-
14:00
-
13:13
- 22 ноября 2020
-
10:59
-
09:25
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
19:47
-
11:20
- 20 ноября 2020
-
22:34
-
21:15
-
20:51
-
18:40
-
16:34
-
11:30
-
11:10
-
10:38
-
09:39
-
06:22
-
00:29
- 19 ноября 2020
-
18:01
-
16:23
-
14:53
-
13:34
-
12:29
-
12:18
-
09:22
- 18 ноября 2020
-
20:23
-
18:35