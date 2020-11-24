Майгуров оценил готовность к сезону сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил готовность национальной команды к сезону, который начнётся 28 ноября в финском Контиолахти.
«Как бывший спортсмен могу сказать, что готовность покажут только первые старты. И то первые два этапа не могут на сто процентов дать объективную картину. Более-менее серьёзный срез можно сделать только после первых четырёх этапов: и в Финляндии, и в Австрии.
По тому, как строилась подготовка, можно ожидать, что сборная России в оптимальной форме подошла к началу сезона. В пятницу команда доехала до Финляндии, разместилась в отеле. На самом деле меня сейчас больше беспокоит здоровье спортсменов, не хотелось бы, чтобы кто-то ещё заболел», — приводит слова Майгурова «Советский спорт».
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