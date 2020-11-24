Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал то, что чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов предпочитает готовиться к сезону самостоятельно, а не в составе команды.

«У него и правда не было возможности сравнить себя с другими в условиях соревнований, но я бы не сказал, что это настораживает. Учитывая его опыт, он сделал всё необходимое. Форму он будет набирать от старта к старту.

Когда ты тренируешься один — это одна история, когда в команде — другая. Он опытный спортсмен и прекрасно понимает, что ему необходимо делать», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Напомним, из-за травмы локтя Логинов пропустил летний чемпионат России.

Очередной сезон начнётся 28 ноября в финском Контиолахти.