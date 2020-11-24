Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался в возрасте 67 лет

Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Ткаченко ушёл из жизни через три дня после того, как отметил 67-летие. Ранее он был судьёй международной категории, техническим делегатом Международного союза биатлонистов (IBU), возглавлял главную и юниорскую сборные России. Воспитал таких спортсменов, как Валерий Медведцев, Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарёв, Анна Кунаева, Ульяна Кайшева. Занимался не только тренерской, но и организационной работой (директор чемпионата Европы 1999 года и многих всероссийских соревнований), судейством (международную категорию он получил в 1992 году). С 2014 года боролся с тяжёлой болезнью.