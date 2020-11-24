Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался в возрасте 67 лет

Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Ткаченко ушёл из жизни через три дня после того, как отметил 67-летие. Ранее он был судьёй международной категории, техническим делегатом Международного союза биатлонистов (IBU), возглавлял главную и юниорскую сборные России. Воспитал таких спортсменов, как Валерий Медведцев, Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарёв, Анна Кунаева, Ульяна Кайшева. Занимался не только тренерской, но и организационной работой (директор чемпионата Европы 1999 года и многих всероссийских соревнований), судейством (международную категорию он получил в 1992 году). С 2014 года боролся с тяжёлой болезнью.
- 24 ноября 2020
-
15:31
-
15:03
-
12:30
-
10:33
-
09:20
- 23 ноября 2020
-
22:57
-
22:27
-
21:32
-
21:22
-
19:26
-
16:00
-
15:00
-
14:43
-
14:00
-
13:13
- 22 ноября 2020
-
10:59
-
09:25
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
19:47
-
11:20
- 20 ноября 2020
-
22:34
-
21:15
-
20:51
-
18:40
-
16:34
-
11:30
-
11:10
-
10:38
-
09:39
-
06:22
-
00:29
- 19 ноября 2020
-
18:01
-
16:23
-
14:53
-
13:34