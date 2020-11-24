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Один из лидеров сборной Украины пропустит старт сезона из-за неизвестной болезни

Один из лидеров сборной Украины пропустит старт сезона из-за неизвестной болезни
Биатлон / Кубок мира 0

Украинский биатлонист Сергей Семёнов не сможет выступить на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Об этом сообщает xSport.ua.

«К сожалению, ситуация с Сергеем Семёновым такова, что он уже 10 дней не был на тренировках, а через день у него появляется температура. Пока что не можем определить, в чём проблема, какой диагноз, поэтому было принято решение, что Сергей отправится в Киев для прохождения детального обследования.

Соответственно, этап Кубка мира в Контиолахти он пропустит. Для команды это, конечно, потеря, потому что, если судить по его показателям, он был в неплохой форме», — заявил главный тренер сборной Украины Юрай Санитра.

В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Семёнов стал 67-м. При этом свою первую гонку он провёл лишь на четвёртом этапе в Оберхофе (Германия).

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