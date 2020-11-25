Французская биатлонистка Жюстин Бреза рассказала о целях на предстоящий сезон

Француженка Жюстин Бреза поделилась планами на сезон 2020/2021 и рассказала, кого считает фаворитами на предстоящий год.
«На эту зиму целей всего две: войти в топ-5 общего зачёта Кубка мира и завоевать медаль на чемпионате мира в Поклюке. Сейчас у меня больше уверенности в стрельбе. Кроме того, я научилась быть честной с самой собой, согласовывать свои мысли с мечтами и амбициями. Я недостаточно верила в себя – теперь с этим лучше. Осталось воплотить свои желания в реальность.
Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн и Дениз Херманн – вот, по моему мнению, фавориты будущего сезона.Чтобы победить в общем зачете, мне нужно выступать более стабильно. Пока я ставлю себе целью попадание в первую пятёрку. После этого, если дела пойдут хорошо, я смогу проявить больше амбиций», — цитирует Бреза Ski Nordique.
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