Вирер — о зеркальной винтовке: отражение в ней плохое, иначе я бы чаще проверяла макияж

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о винтовке на сезон-2020/2021. В конце октября спортсменка впервые продемонстрировала новый дизайн оружия — Вирер будет выступать с зеркальной винтовкой.
«Я меняю винтовку каждый год. Не было ещё ни разу, чтобы я два сезона подряд выступала с одной и той же. Каждый раз она олицетворяет новое начало, новый старт. Как пришла в голову идея с зеркальным дизайном? Кажется, я просто уже использовала все другие цвета. Теперь же винтовка будет сама менять свой цвет — в зависимости от того, что меня будет окружать.
Использовать её в качестве зеркала? Там не слишком хорошо видно отражение, и, наверное, это к лучшему, ведь в противном случае я бы постоянно смотрела, всё ли в порядке с моим макияжем», — цитирует Вирер «Советский спорт».
30-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира 2011 года среди юниоров, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира сезона-2015/2016 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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