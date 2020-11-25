В сборной России по биатлону перед стартом Кубка мира обнаружен COVID. Команда изолирована

Результаты тестов на коронавирус сборной России, прибывшей на первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), дали положительные результаты. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Международного союза биатлонистов (IBU). Точное количество заражённых не сообщается.
По информации пресс-службы IBU, сегодня прошёл первый этап ПЦР-тестирования на COVID-19. Помимо России положительные результаты тестов получили члены делегации сборных Латвии и Молдовы. В IBU не сообщают должности заражённых — они могут являться как спортсменами, так и членами тренерского штаба или же персонала команды.
Сборные России, Латвии и Эстонии были предупреждены организаторами и изолированы. Соответствующие органы здравоохранения Финляндии были проинформированы о результатах тестов и примут решение о дальнейших процедурах в ближайшее время.
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