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Губерниев — о коронавирусе в сборной России: фамилию биатлониста знаю, но пока не скажу

Губерниев — о коронавирусе в сборной России: фамилию биатлониста знаю, но пока не скажу
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус в составе сборной России. Ранее об этом сообщила пресс-служба IBU.

«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной. Фамилию знаю, пока не скажу. Ждём официального сообщения», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, делегация сборной России находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.

Помимо российской сборной положительные результаты тестов на коронавирус получили члены делегации национальных команд Латвии и Молдовы.

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