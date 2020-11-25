Губерниев — о коронавирусе в сборной России: фамилию биатлониста знаю, но пока не скажу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус в составе сборной России. Ранее об этом сообщила пресс-служба IBU.



«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной. Фамилию знаю, пока не скажу. Ждём официального сообщения», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, делегация сборной России находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.



Помимо российской сборной положительные результаты тестов на коронавирус получили члены делегации национальных команд Латвии и Молдовы.