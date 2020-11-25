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Губерниев: если COVID в сборной России подтвердится, на старт Кубка мира команда не выйдет

Губерниев: если COVID в сборной России подтвердится, на старт Кубка мира команда не выйдет
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус в составе сборной России. Ранее об этом сообщила пресс-служба IBU.

«Если подтвердится [коронавирус в составе национальной команды], на старт сборная России не выйдет», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Дмитрий заявил, что владеет информацией о личности заражённого члена сборной, однако раскрывать имени не будет до появления официальной информации. Позже комментатор сообщил ещё о трёх подозрительных теста в составе национальной команды.

Напомним, делегация сборной России находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.

Помимо российской сборной положительные результаты тестов на коронавирус получили члены делегации национальных команд Латвии и Молдавии.

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