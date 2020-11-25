«Мы в шоке». Польховский подтвердил коронавирус в составе сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус в составе команды. Ранее об этом сообщила пресс-служба IBU.



«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будет заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Давайте подождем до решения, которое сегодня вечером будем обсуждать.



Мы, конечно, в шоке. Со стороны СБР был максимально безопасно обеспечен переезд команды в Финляндию. Проводили тестирование по три-пять раз. 19 ноября были сделаны последние тесты, то есть мы были уверены, что всё будет хорошо. Все спортсмены и обслуживающий персонал здоровы. Мы держимся и голову не опускаем», — цитирует Польховского «Р-Спорт».

Напомним, делегация сборной России находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.



Помимо российской сборной положительные результаты тестов на коронавирус получили члены делегации национальных команд Латвии и Молдавии.