Решение по вопросу допуска сборной России к этапу Кубка Мира будет принято в четверг

Стало известно, когда будет принято решение по вопросу допуска российских биатлонистов к участию в первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Как сообщает источник, близкий к Международному союзу биатлонистов (IBU), о судьбе российской сборной станет известно в четверг, 26 ноября.



«В четверг должно пройти повторное тестирование, на основе его результатов будет принято решение о допуске российской команды к соревнованиям», — цитирует источник ТАСС.



В среду, 25 ноября стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России. Информацию подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.



Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в том случае, если и повторные тесты сборной России дадут положительный результат, команда в полном составе будет снята с этапа Кубка мира в Контиолахти.