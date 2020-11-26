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Стало известно имя биатлониста сборной России, сдавшего положительный тест на COVID-19

Стало известно имя биатлониста сборной России, сдавшего положительный тест на COVID-19
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в сборной России.

Вчера, 25 ноября, стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России. Информацию подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Источник сообщает, что положительные тесты также сдали два врача и массажист сборной.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в том случае, если и повторные тесты дадут положительный результат, команда в полном составе будет снята с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), который стартует 28 ноября.

Решение по вопросу допуска сборной России к этапу Кубка мира будет принято 26 ноября
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