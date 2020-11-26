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СБР подтвердил обнаружение коронавируса у Антона Бабикова

СБР подтвердил обнаружение коронавируса у Антона Бабикова
Биатлон / Кубок мира 0

Союз биатлонистов России в своём телеграм-канале подтвердил информацию о положительном тесте на коронавирус чемпиона мира 2017 года, трёхкратного чемпиона Европы Антона Бабикова. Также положительными оказались тесты двух врачей и одного массажиста команды.

«Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды – Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

Вечером в среду состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого наша сторона предоставила всю затребованную информацию – в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

По состоянию на утро четверга в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах", — говорится в сообщении.

Этап Кубка мира в Контиолахти стартует 28 ноября.

Стало известно имя биатлониста сборной России, сдавшего положительный тест на COVID-19
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