СБР подтвердил обнаружение коронавируса у Антона Бабикова

Союз биатлонистов России в своём телеграм-канале подтвердил информацию о положительном тесте на коронавирус чемпиона мира 2017 года, трёхкратного чемпиона Европы Антона Бабикова. Также положительными оказались тесты двух врачей и одного массажиста команды.

«Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды – Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

Вечером в среду состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого наша сторона предоставила всю затребованную информацию – в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

По состоянию на утро четверга в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах", — говорится в сообщении.

Этап Кубка мира в Контиолахти стартует 28 ноября.