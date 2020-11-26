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Матвеев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Халили — третий

Матвеев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Халили — третий
Биатлон 0

В Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу одержал Никита Матвеев. Второе место занял Игорь Малиновский. Тройку призёров замкнул Карим Халили.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт
1. Никита Матвеев – 25.24,8 (0).
2. Игорь Малиновский – +3,2 (0).
3. Карим Халили – +21,4 (1).
4. Вадим Филимонов – +23,5 (0).
5. Кирилл Стрельцов – +24,1 (2).
6. Дмитрий Иванов – +45,1 (0).
7. Василий Томшин – +48,1 (1).
8. Владимир Семаков – +49,2 (0).
9. Евгений Сидоров – +52,7 (1).
10. Максим Цветков – +55,1 (2)...
27. Александр Поварницын – +1.53,3 (3).

28 ноября в Контиолахти (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

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