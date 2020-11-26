Матвеев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Халили — третий
В Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка России по биатлону. Победу одержал Никита Матвеев. Второе место занял Игорь Малиновский. Тройку призёров замкнул Карим Халили.
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт
1. Никита Матвеев – 25.24,8 (0).
2. Игорь Малиновский – +3,2 (0).
3. Карим Халили – +21,4 (1).
4. Вадим Филимонов – +23,5 (0).
5. Кирилл Стрельцов – +24,1 (2).
6. Дмитрий Иванов – +45,1 (0).
7. Василий Томшин – +48,1 (1).
8. Владимир Семаков – +49,2 (0).
9. Евгений Сидоров – +52,7 (1).
10. Максим Цветков – +55,1 (2)...
27. Александр Поварницын – +1.53,3 (3).
28 ноября в Контиолахти (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.
СБР подтвердил обнаружение коронавируса у Антона Бабикова
- 26 ноября 2020
-
11:00
-
10:57
-
09:57
-
09:21
-
09:06
-
01:06
- 25 ноября 2020
-
22:19
-
21:43
-
21:24
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:42
-
17:44
-
17:25
-
16:31
-
16:29
-
13:34
-
12:31
-
12:14
-
10:28
-
09:55
- 24 ноября 2020
-
19:26
-
19:00
-
17:24
-
15:31
-
15:03
-
12:30
-
10:33
-
09:20
- 23 ноября 2020
-
22:57
-
22:27
-
21:32
Партнерский контент