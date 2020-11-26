Носкова с одним промахом выиграла спринт на Кубке России по биатлону, Акимова стала пятой

Российская биатлонистка Екатерина Носкова одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Тюмени. Она допустила один промах, что не помешало ей опередить Анастасию Шевченко и Ольгу Мощенкову, ставших второй и третьей соответственно. Татьяна Акимова, вернувшаяся в спорт после декретного отпуска, заняла пятое место. Виктория Сливко стала восьмой.

Первый этап Кубка России. Женщины. Спринт (топ-10)

1. Екатерина Носкова – 22.05,0 (1)

2. Анастасия Шевченко – +7,5 (0)

3. Ольга Мощенкова – +12,2 (0)

4. Анастасия Поршнева – +12,6 (0)

5. Татьяна Акимова – +24,0 (2)

6. Кристина Дюпина (Смирнова) – +1.03,5 (1)

7. Дарья Виролайнен – +1.03,5 (1)

8. Виктория Сливко – +1.07,9 (1)

9. Анастасия Евсюнина – +1.08,9 (1)

10. Анна Никулина – +1.12,1 (2).