Носкова с одним промахом выиграла спринт на Кубке России по биатлону, Акимова стала пятой

Российская биатлонистка Екатерина Носкова одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Тюмени. Она допустила один промах, что не помешало ей опередить Анастасию Шевченко и Ольгу Мощенкову, ставших второй и третьей соответственно. Татьяна Акимова, вернувшаяся в спорт после декретного отпуска, заняла пятое место. Виктория Сливко стала восьмой.
Первый этап Кубка России. Женщины. Спринт (топ-10)
1. Екатерина Носкова – 22.05,0 (1)
2. Анастасия Шевченко – +7,5 (0)
3. Ольга Мощенкова – +12,2 (0)
4. Анастасия Поршнева – +12,6 (0)
5. Татьяна Акимова – +24,0 (2)
6. Кристина Дюпина (Смирнова) – +1.03,5 (1)
7. Дарья Виролайнен – +1.03,5 (1)
8. Виктория Сливко – +1.07,9 (1)
9. Анастасия Евсюнина – +1.08,9 (1)
10. Анна Никулина – +1.12,1 (2).
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