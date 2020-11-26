«Завтрак в постель». Куклина показала, как сборную России по биатлону кормят на карантине

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала в «сториз» своего «инстаграма», как кормят членов сборной России, которая вынужденно оказалась на карантине из-за коронавируса, обнаруженного у Антона Бабикова и ещё трёх членов команды.

«Принесли завтрак в постель. Фрукты, печенька, сок и бутерброд какой-то. Ну, с голода уже не помрём, спасибо большое», — рассказала она.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в том случае, если и повторные тесты дадут положительный результат, команда в полном составе будет снята с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), который стартует 28 ноября. Решение по вопросу допуска сборной России к этапу Кубка мира должны принять сегодня, 26 ноября.