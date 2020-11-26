Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Юрий Каминский: наверное, IBU неинтересно видеть сборную России на этапе Кубка мира

Юрий Каминский: наверное, IBU неинтересно видеть сборную России на этапе Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил о желании перепроверить тесты национальной команды на COVID-19, так как нет понимания, насколько они точны.

«Такое чувство, что для IBU стал полной неожиданностью тот факт, что в командах могут быть заразившиеся коронавирусом. Как происходит в игровых видах спорта? Там видно, что сидят нормальные бизнесмены. Человек, получивший положительный результат, пересдаёт тест. Бабиков четыре раза сдал тесты перед отъездом, в течение восьми или девяти дней. Все они были отрицательными. Сейчас один положительный получили и не можем договориться о том, чтобы пересдать его.

Наверное, IBU неинтересно видеть сборную России здесь, на этапе Кубка мира. У нас большое желание перепроверить тесты. Такое чувство, что такие моменты не проработаны совершенно. Вопросы возникают к тестам. Хотелось бы узнать, насколько они точны. Пока нет никакого понимания, когда будем сдавать ещё тесты. Такое чувство, что организаторы впали в состояние прострации, а вместе с ними и IBU», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

Изоляция. Сборную России по биатлону могут отстранить от участия в этапах Кубка мира
У четырёх членов сборной обнаружили коронавирус. Медицинские власти Финляндии вряд ли будут жалеть россиян.
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020