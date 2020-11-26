Юрий Каминский: наверное, IBU неинтересно видеть сборную России на этапе Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил о желании перепроверить тесты национальной команды на COVID-19, так как нет понимания, насколько они точны.



«Такое чувство, что для IBU стал полной неожиданностью тот факт, что в командах могут быть заразившиеся коронавирусом. Как происходит в игровых видах спорта? Там видно, что сидят нормальные бизнесмены. Человек, получивший положительный результат, пересдаёт тест. Бабиков четыре раза сдал тесты перед отъездом, в течение восьми или девяти дней. Все они были отрицательными. Сейчас один положительный получили и не можем договориться о том, чтобы пересдать его.



Наверное, IBU неинтересно видеть сборную России здесь, на этапе Кубка мира. У нас большое желание перепроверить тесты. Такое чувство, что такие моменты не проработаны совершенно. Вопросы возникают к тестам. Хотелось бы узнать, насколько они точны. Пока нет никакого понимания, когда будем сдавать ещё тесты. Такое чувство, что организаторы впали в состояние прострации, а вместе с ними и IBU», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

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