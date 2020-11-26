Польховский рассказал, будет ли он вызывать кого-то в сборную вместо Бабикова и Гараничева

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился информацией относительно того, станет ли он приглашать в национальную команду кого-то вместо Антона Бабикова, сдавшего положительный тест на COVID-19, и контактировавшего с ним Евгения Гараничева.
«Приглашение кого-то другого возможно, но сейчас надо подождать. Сейчас нет необходимости, потому что опять предстоит дорога и всё остальное. В текущей ситуации внедрять новых людей нежелательно. А так, у нас есть и кандидаты, выступающие на Кубке России, и визы тоже готовы… Но не будем никого приглашать, проблем в такой ситуации может стать только больше», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».
Напомним, первый этап Кубка мира пройдёт 28–29 ноября в Контиолахти (Финляндия). Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщал, что с национальной команды, которая в настоящий момент готовится к старту Кубка мира, сняли карантин.
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