Тренер Логинова рассказал, что делал биатлонист, чтобы не заразиться коронавирусом

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, рассказал, что делалась для того, чтобы свести риски заражения коронавирусом российского биатлониста к минимуму.
«Ещё когда началась эта ситуация в Алдане, мы с Сашей приняли решение, что ему не стоит принимать участие в контрольных стартах и ехать в автобусе с командой на Кубок мира в Финляндию.
Он очень дисциплинированный парень и соблюдал все меры предосторожности, бегал кроссы, но сейчас изолирован вместе со всей командой, пропускает тренировку. Я даже не хочу лишний раз рисковать и контактировать с ним лично», — приводит слова Касперовича News.ru.
28-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.
- 27 ноября 2020
-
01:11
-
00:07
- 26 ноября 2020
-
23:30
-
22:39
-
21:17
-
20:54
-
19:55
-
19:35
-
18:00
-
16:47
-
16:37
-
14:26
-
13:42
-
11:00
-
10:57
-
09:57
-
09:21
-
09:06
-
01:06
- 25 ноября 2020
-
22:19
-
21:43
-
21:24
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:42
-
17:44
-
17:25
-
16:31
-
16:29
-
13:34
-
12:31
-
12:14