Тренер Логинова рассказал, что делал биатлонист, чтобы не заразиться коронавирусом

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, рассказал, что делалась для того, чтобы свести риски заражения коронавирусом российского биатлониста к минимуму.

«Ещё когда началась эта ситуация в Алдане, мы с Сашей приняли решение, что ему не стоит принимать участие в контрольных стартах и ехать в автобусе с командой на Кубок мира в Финляндию.

Он очень дисциплинированный парень и соблюдал все меры предосторожности, бегал кроссы, но сейчас изолирован вместе со всей командой, пропускает тренировку. Я даже не хочу лишний раз рисковать и контактировать с ним лично», — приводит слова Касперовича News.ru.

28-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.