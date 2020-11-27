Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей

Организаторы первого этапа очередного сезона Кубка мира по биатлону, который в ближайшие выходные пройдёт в Контиолахти, официально объявили, что зрители не будут допущены на трибуны.

«Мы свяжемся с теми, кто приобрёл билеты, и посоветуем им, что делать дальше. Однако в течение следующих полутора недель организациям придётся приложить немало усилий для организации Кубка мира. Поэтому мы просим покупателей билетов набраться терпения в этом вопросе», — отмечается в заявлении организаторов, размещённом на официальном сайте этапа.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.