Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей
Биатлон / Кубок мира 0

Организаторы первого этапа очередного сезона Кубка мира по биатлону, который в ближайшие выходные пройдёт в Контиолахти, официально объявили, что зрители не будут допущены на трибуны.

«Мы свяжемся с теми, кто приобрёл билеты, и посоветуем им, что делать дальше. Однако в течение следующих полутора недель организациям придётся приложить немало усилий для организации Кубка мира. Поэтому мы просим покупателей билетов набраться терпения в этом вопросе», — отмечается в заявлении организаторов, размещённом на официальном сайте этапа.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Сборная России по биатлону выступит в Контиолахти без Бабикова и Гараничева
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020