Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей

Организаторы первого этапа очередного сезона Кубка мира по биатлону, который в ближайшие выходные пройдёт в Контиолахти, официально объявили, что зрители не будут допущены на трибуны.
«Мы свяжемся с теми, кто приобрёл билеты, и посоветуем им, что делать дальше. Однако в течение следующих полутора недель организациям придётся приложить немало усилий для организации Кубка мира. Поэтому мы просим покупателей билетов набраться терпения в этом вопросе», — отмечается в заявлении организаторов, размещённом на официальном сайте этапа.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
- 27 ноября 2020
-
09:42
-
09:30
-
09:13
-
01:11
-
00:07
- 26 ноября 2020
-
23:30
-
22:39
-
21:17
-
20:54
-
19:55
-
19:35
-
18:00
-
16:47
-
16:37
-
14:26
-
13:42
-
11:00
-
10:57
-
09:57
-
09:21
-
09:06
-
01:06
- 25 ноября 2020
-
22:19
-
21:43
-
21:24
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:42
-
17:44
-
17:25
-
16:31
-
16:29