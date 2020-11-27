Дмитрий Васильев: если у норвежцев кто-то заболеет, услышите, как они будут визжать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Кубке мира, который начнётся в Контиолахти в ближайшие выходные. Отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в сборных России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии, известно, что соревнования пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.

«Сейчас в условиях всей этой обстановки с коронавирусом даже не знаю, можно ли Кубок мира назвать Кубком мира. Думаю, нельзя. Эти соревнования надо как-то по-другому назвать. Можно отдельные этапы Кубком Финляндии, Кубком Австрии именовать, но никакого общего зачёта здесь быть не должно, потому что сейчас некоторые спортсмены по понятным причинам просто не смогут участвовать в этих соревнованиях.

Руководству IBU, видимо, надо задуматься о переносе соревнований на более поздние сроки. Перенесли же Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу? Перенесли. Если вдруг сейчас кто-то у норвежцев заболеет, услышите, как они будут визжать», — цитирует Васильева «Матч ТВ».