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На Кубке мира по биатлону в Контиолахти выявили 15 случаев заражения коронавирусом

На Кубке мира по биатлону в Контиолахти выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Биатлон / Кубок мира 0

На Кубке мира по биатлону, который в ближайшие выходные начнётся в Контиолахти, выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова представителя Международного союза биатлонистов (IBU).

«В IBU подтвердили, что из 700 человек, прибывших в Финляндию на Кубок мира по биатлону, у пятнадцати положительный результат теста. Двое из них являются спортсменами», — сообщил источник.

Напомним, отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в сборных России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии, известно, что соревнования пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.

Ранее ситуацию с коронавирусом прокомментировал бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

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