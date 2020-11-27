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Куклина: мы обрабатываем любое место, которого мог коснуться сотрудник отеля

Куклина: мы обрабатываем любое место, которого мог коснуться сотрудник отеля
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о мерах предосторожности спортсменов во время пребывания на карантине в одном из отелей Контиолахти (Финляндия).

«Каждый раз, когда к нам кто-то заходит для уборки, мы после всё обрабатываем специальными гелями и салфетками. То есть любое место, которого мог коснуться сотрудник отеля, мы обрабатываем. Похоже на паранойю? Да, но мы стараемся себя обезопасить хотя бы на один процент, если это возможно», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

Напомним, коронавирус обнаружили у Антона Бабикова и ещё трёх сотрудников сборной. Но на старт первого этапа в Контиолахти не выйдет не только Бабиков, но и Евгений Гараничев, который с ним контактировал. Женская сборная в полном составе сможет принять участие в гонках Кубка мира.

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