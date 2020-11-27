Президент СБР Майгуров назвал главных фаворитов Кубка мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, кто, по его мнению, будет претендовать на победы в очередном сезоне Кубка мира, который начнётся в Контиолахти в ближайшие выходные.
«У мужчин — норвежцы, французы. Персонально — Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Кристиансен. У французов могут бороться два-три человека. У нас — Александр Логинов. Про других пока сказать не могу, потому что в предыдущие сезоны не было стабильности.
У женщин — Доротея Вирер, немецкие спортсменки, француженки. Чтобы бороться за «Большой хрустальный глобус», нужны стабильность, опыт. Этого у наших девушек пока недостаточно. Этот трофей вряд ли выиграет новичок. Хотя в условиях пандемии сюрпризы возможны», — приводит слова Майгурова «РБК-Спорт».
Сборная России по биатлону выступит в Контиолахти без Бабикова и Гараничева
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